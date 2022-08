Votre climatisation peut être coupée lors d’une vague de chaleur en raison d’une facture d’énergie impayée

Le corps humain ne peut pas supporter très longtemps des températures très chaudes. Une personne en bonne santé peut tolérer 95 degrés Fahrenheit de chaleur et d’humidité combinées pendant quelques heures, mais une exposition prolongée provoque faiblesse, crampes, confusion, étourdissements et déshydratation. Après un certain point, des organes vitaux comme le cerveau commencent à gonfler.

Près de 100 millions d’Américains ont été confrontés à ces conditions dangereuses au cours des dernières semaines. Pourtant, très peu vivent dans des endroits qui garantissent un quelconque accès au refroidissement. Dans la majeure partie du pays, la climatisation est toujours considérée comme un luxe à utiliser pour le confort, et non comme une nécessité de santé publique qui sauve des vies.

Les États-Unis ont réussi à faire mieux lorsqu’il s’agit d’aider les gens à passer l’hiver. La grande majorité des États ont des politiques qui interdisent les coupures de courant pendant un gel hivernal. La plupart des États exigent également le chauffage pour les maisons multifamiliales. Mais la politique régissant le refroidissement en été est un patchwork qui laisse passer les plus vulnérables entre les mailles du filet. Les bâtiments fédéraux, les logements et les prisons ont des normes de chauffage, mais aucune garantie de climatisation. Et seuls huit États ont des exigences quelconques pour que les services publics maintiennent le courant pendant une vague de chaleur, selon les données compilées par Energy Justice Lab de l’Université de l’Indiana et partagées avec Vox.

“Nous comprenons les implications pour la santé publique si une personne a un appartement trop froid, en particulier pour les personnes âgées”, a déclaré l’économiste de l’énergie Mark Wolfe, directeur exécutif de la National Energy Assistance Directors Association et du Energy Programs Consortium, une organisation qui aide les personnes à faible consommateurs de revenus. «Nous avons des règles qui exigent que les propriétaires de bâtiments multifamiliaux fournissent une chaleur adéquate. Il n’y a pas de zone grise. »

La nation n’a pas une image précise de ce que l’absence de stratégie de refroidissement cohérente coûte au public. Certains consommateurs à faible revenu doivent choisir entre allumer la climatisation ou acheter de la nourriture. Pour certains, cela signifie que les services publics ont coupé leur électricité pour avoir pris du retard sur une facture impayée, même en cas de chaleur mortelle.

Les rapports commencent tout juste à arriver sur la mort de la vague de chaleur actuelle. Beaucoup de ces décès sont entièrement évitables. Cela est particulièrement vrai lorsque les décès et les maladies liés à la chaleur surviennent à l’intérieur de la maison, où nous passons la plupart de notre temps. Lorsque l’Oregon a fait face à une vague de chaleur à trois chiffres l’été dernier, les responsables ont signalé que de nombreuses personnes décédées avaient été retrouvées à l’intérieur sans climatisation ni ventilateur. Selon les chiffres du département des services de santé de l’Arizona, environ un tiers des décès causés par la chaleur surviennent à l’intérieur de la maison.

Les politiques de refroidissement n’ont pas rattrapé une planète plus chaude

Une chose sur laquelle nous pouvons compter : plus de chaleur, des vagues arrivent. Le monde s’est déjà réchauffé de 1,1 degré Celsius, un changement apparemment minime du climat qui fait que la chaleur extrême devient plus courante et plus fréquente. Il y a plus de journées extrêmement chaudes et moins de journées extrêmement froides à travers le monde.

Aux États-Unis, Climate Central a identifié 126 emplacements qui ont maintenant une semaine supplémentaire de journées extrêmement chaudes par an par rapport à 1970 (des endroits comme Phoenix et Austin sont les plus mal lotis, voyant maintenant des semaines au-dessus de 100 degrés). Et les nuits d’été se réchauffent presque deux fois plus vite que les températures diurnes, laissant les gens sans répit face à la chaleur.

Les conséquences sur la santé de ce changement de 1 degré apparaissent dans les données sur la mortalité : le comté de Maricopa en Arizona a signalé un record de mi-saison de 222 décès présumés dus à la chaleur, dont 29 confirmés. Au moins 25 d’entre eux se sont produits la semaine dernière. Ces chiffres correspondent à peu près à ce que les études ont estimé : plus de vagues de chaleur signifient plus de décès et de maladies dues au stress thermique. Pour chaque jour supplémentaire de chaleur accablante par mois, une enquête dans le Journal de l’Association médicale américaine trouvé, il y a 7 décès supplémentaires pour 10 millions de personnes.

Il n’est pas nécessaire de vivre dans un climat traditionnellement chaud pour faire face aux risques. Les États historiquement plus froids sont confrontés à des défis encore plus grands. Moins de résidents ont la climatisation et les gens sont moins acclimatés à la chaleur. Une journée à 95 degrés dans l’État de Washington peut être plus mortelle que la même température au Texas. L’été dernier, plus de 500 personnes sont mortes en Oregon, à Washington, en Idaho et au Canada lorsque les températures ont battu des records à trois chiffres.

La réponse au temps chaud est d’éloigner les gens de la chaleur. Cela est particulièrement vrai pour les populations les plus vulnérables, qui ont des tolérances plus faibles. Cela comprend les adultes plus âgés, les très jeunes enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques comme l’hypertension artérielle et les personnes en surpoids.

Mais simplement aller à l’intérieur n’est peut-être pas mieux. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles la maison peut devenir un piège mortel : les gens vivent dans des maisons en béton construites pour résister au froid, mais manquent de climatisation ou de ventilation pour rester au frais. Ou les gens ont la climatisation mais ont peur de l’allumer parce qu’ils ne peuvent pas payer la facture. Ou le climatiseur est en panne et le propriétaire ne l’a pas réparé. Ou la compagnie de services publics a coupé le courant en raison d’un paiement de facture manqué. L’enquête Pulse Survey du recensement, par exemple, a révélé qu’environ un ménage sur cinq n’a pas été en mesure de payer une facture de services publics au cours des 12 derniers mois.

Le refroidissement a tendance à être négligé à tous les niveaux de gouvernement. Le programme fédéral désigné pour aider les consommateurs à faible revenu, le programme d’aide à l’énergie domestique à faible revenu (LIHEAP), dépense 85% de ses fonds pour le chauffage en hiver, plutôt que pour le refroidissement en été, a expliqué Wolfe. Biden a annoncé la semaine dernière 385 millions de dollars de financement supplémentaire pour LIHEAP, mais Wolfe a estimé ses besoins de refroidissement à environ 3,8 milliards de dollars, soit l’équivalent de son budget de chauffage.

Même les villes dotées de plans climatiques solides ont été lentes à changer. Chicago, par exemple, n’a adopté que récemment une exigence cet été pour que les résidences-services fournissent la climatisation. Certains endroits traditionnellement chauds ont ces protections en place, mais pas tous. Et le problème est que le changement climatique brouille les frontières entre les climats chauds et froids.

Les décès dus à la chaleur intérieure sont entièrement évitables

Il y a une politique que les États-Unis peuvent adopter aujourd’hui qui peut aussi sauver des vies : arrêter les coupures de services publics en été parce qu’un client a manqué un ou plusieurs paiements.

À l’heure actuelle, seuls 18 États disposent de protections qui empêchent les services publics de couper l’alimentation d’un client lors d’une vague de chaleur en raison de paiements manqués, tandis que 41 États disposent de ces protections contre le froid. Cela laisse la majeure partie de la population vulnérable aux coupures de services publics pendant la fenêtre météorologique extrême la plus meurtrière de l’année.

Les déconnexions des services publics ont attiré plus d’attention. Au cours de la première année de la pandémie de Covid-19, certains États ont empêché toute déconnexion des services publics pour non-paiement. Un rapport du Center for Biological Diversity a révélé que depuis le début de la pandémie de janvier 2020 à décembre 2021, les ménages ont vu leur électricité coupée plus de 3,6 millions de fois. La Floride, la Géorgie, l’Indiana, la Pennsylvanie et l’Illinois ont représenté le plus grand nombre de déconnexions.

La taille de la population touchée par les coupures de services publics est difficile à cerner. Certains services publics suspendent volontairement les coupures de courant au-dessus de certaines températures, mais il n’y a aucune surveillance ni même aucun rapport dans de nombreux États. Les chercheurs de l’Université de l’Indiana tentent de collecter des données pour la première base de données nationale qui aborde l’étendue de ce problème. David Konisky, co-directeur de l’Energy Justice Lab de l’Université de l’Indiana, a estimé que le nombre se chiffrait à des dizaines de milliers chaque été.

L’Arizona est l’un des rares États à avoir une politique visant à protéger ses résidents contre les coupures de courant en cas de chaleur. En 2018, Stephanie Pullman, 72 ans, est décédée après que l’Arizona Public Service (APS) a coupé son électricité au milieu d’une vague de chaleur de 107 degrés. Pullman a manqué son paiement d’environ 50 $ ce mois-là. Sa mort n’est devenue publique que lorsque la journaliste du Phoenix New Times, Elizabeth Whitman, a publié un article en 2019.

Le cas de Pullman a permis à l’Arizona d’interdire enfin ce type de déconnexions des services publics en été. En 2022, le régulateur des services publics de l’Arizona a rendu ses règles temporaires permanentes pour les services publics comme APS. La règle empêche certains services publics de l’Arizona de couper l’alimentation pendant les mois d’été ou lorsque les températures dépassent 95 degrés.

Stacy Champion, une militante pour le climat qui vit à Phoenix dans le comté de Maricopa et qui a plaidé pour la nouvelle règle, affirme que la politique est toujours truffée d’échappatoires. Tout d’abord, cela ne s’applique pas au deuxième plus grand service public de l’État, Salt River Project, car il n’est pas réglementé par le même organisme. La législature de l’État pourrait résoudre ce problème avec une loi qui régit tous les services publics. Deuxièmement, la règle elle-même fixe un seuil de température relativement élevé limité aux mois d’été, ce qui signifie que les vagues de chaleur de début de saison ne sont pas couvertes.

Champion a plaidé pour des protections contre la chaleur encore plus fortes qui dépendent de la température, soulignant ses années de soumission de demandes de dossiers du comté de Maricopa sur les décès liés à la chaleur. Elle voit des rapports sur les décès liés à la chaleur commencer à apparaître dès que les températures dépassent 85.

Fixer le seuil des services publics à 95 degrés peut même ne pas suffire à protéger les plus vulnérables. Konisky de l’Université de l’Indiana pense qu’il y a un problème plus chronique même lorsque la température est plus douce. « Nous avons tendance à nous concentrer sur [disconnections] pendant les vagues de chaleur, ou pendant les vagues de froid, ou pendant les flambées des prix du gaz naturel, mais cela se produit tout le temps », a-t-il déclaré. “Ce ne sont pas seulement les très pauvres qui sont déconnectés plus fréquemment, mais ce sont les personnes de couleur, les personnes avec de jeunes enfants, les personnes handicapées.”

L’un des problèmes chroniques sous-jacents est la discrimination raciale. Tout comme les données sur les déconnexions des services publics, cela est difficile à montrer. En 2017, la NAACP a publié un rapport sur la déconnexion des services publics pendant les mois les plus froids montrant qu’ils arrivaient aux Afro-Américains à un taux plus élevé que les Blancs, quel que soit leur revenu. À New York, les résidents noirs de New York représentent la moitié des décès liés à la chaleur, bien qu’ils représentent 22 % de la population. L’accès à la climatisation est un facteur clé, mais il en va de même pour les espaces verts et le couvert arboré qui peuvent rafraîchir un quartier.

Combler cette lacune politique sur les déconnexions des services publics ne doit pas être laissé aux États. “Le Congrès pourrait adopter une loi demain qui stipule que les services publics ne peuvent déconnecter personne pour non-paiement” à certaines périodes de l’année, a déclaré Wolfe. Que ce soit les États ou le Congrès qui comblent le vide, il n’y a plus de temps à perdre.

“Il y a vingt ans, peut-être une fois pendant l’été, vous auriez eu cette très mauvaise vague de chaleur”, a déclaré Wolfe. «Cet été, c’est juste continu. Notre société n’est pas prête pour cela. Nos programmes ne sont pas prêts pour cela. Les gens ne sont pas prêts pour ça. »