Votre circonscription électorale pourrait changer dans le comté de DeKalb. Voici ce qu’il faut savoir – Shaw Local

SYCAMORE – Les électeurs du comté de DeKalb pourraient avoir un emplacement différent la prochaine fois qu’ils se rendront aux urnes, selon une nouvelle carte des limites des circonscriptions électorales approuvée par les responsables du comté cette semaine, modifiant le nombre de bureaux de vote pour les élections.

Les républicains et les démocrates du conseil du comté de DeKalb ont apporté leur soutien unanime à une carte des limites révisée soumise cette semaine par le bureau du greffier et de l’enregistreur du comté de DeKalb. Les responsables ont déclaré que la nouvelle carte est destinée à mieux s’aligner sur les autres districts législatifs étatiques et locaux du comté, y compris les quartiers municipaux et les districts du conseil de comté.

La carte finale de l’enceinte est intervenue après que la greffière du comté et l’enregistreur Tasha Sims ont reçu des commentaires mitigés des membres du conseil du comté au début du mois, remettant en question les impacts de la carte sur les électeurs partisans. Sims a déclaré qu’elle avait d’abord été surprise par les commentaires.

« Mais après l’avoir écouté, je me suis dit ‘Ah, mec, ils ont raison' », a déclaré Sims. «Pouvoir se réunir et résoudre tout cela d’une manière aussi simple et positive, je pense que nous sommes mieux lotis que nous ne l’aurions jamais été. Je me sens très bien, je suis très reconnaissant que les partis et le conseil aient été disposés à travailler avec moi et nous avons obtenu ce dont nous avions besoin et ils sont satisfaits de tous les côtés, mais en fin de compte, c’est mieux pour les électeurs.

Sims a déclaré que les bureaux de vote changent «dans la plupart des cas», déplacent les électeurs vers des bureaux de vote plus proches de leur domicile.

Photo du dossier local de Shaw – La greffière et archiviste du comté de DeKalb, Tasha Sims, une républicaine élue en novembre 2022, a proposé un réalignement des limites de la circonscription électorale dans le comté de DeKalb le 14 juin 2023. (Camden Lazenby)

Nouvelle carte présentée

Le nombre total de circonscriptions dans le comté de DeKalb augmentera de quatre, passant de 65 à 69, selon la nouvelle carte. Le nombre total de bureaux de vote diminuera de un à 39 emplacements.

La ville de DeKalb perdra un quartier, passant de 25 à 24 dans le cadre du nouveau plan. La proposition initiale aurait vu la ville perdre quatre circonscriptions, ce contre quoi le membre démocrate du conseil d’administration, Scott Campbell, qui représente le district 7, s’est battu la semaine dernière.

Les modifications apportées à la carte ont précédé le vote de mercredi du conseil du comté de DeKalb après qu’une réunion controversée la semaine dernière a incité un groupe ad hoc spécial à se réunir mardi pour discuter des révisions de dernière minute.

La réunion de mardi comprenait les membres du conseil d’administration Scott Campbell, un démocrate du district 7 ; Tim Bagby, un républicain du district 3 et chef du Parti républicain du comté de DeKalb ; Suzanne Willis, démocrate du district 10 et présidente du conseil du comté de DeKalb ; John Frieders, un républicain du district 12 et Kathy Lampkins, une républicaine du district 2. Les membres du conseil ont rencontré mardi des responsables du comté pour réviser une proposition qui a suscité des inquiétudes des deux côtés de l’allée partisane le 14 juin.

« Je suis très reconnaissant que les partis et le conseil aient été disposés à travailler avec moi et nous avons obtenu ce dont nous avions besoin et ils sont satisfaits de tous les côtés, mais en fin de compte, c’est mieux pour les électeurs. » — Tasha Sims , commis et enregistreur du comté de DeKalb

Une autre révision concerne le canton de Kingston, qui comptera désormais deux circonscriptions au lieu de trois.

« Je voulais voir Kingston aller à deux », Lampkins. «Je voulais que DeKalb arrête de déplacer les gens de l’enceinte – du bureau de vote au bureau de vote au bureau de vote. Je veux dire que c’était un problème la dernière fois.

Sims a déclaré que son bureau avait utilisé 208 types de bulletins de vote différents lors de l’élection unifiée d’avril 2023. Redessiner les limites de l’enceinte, a-t-elle dit, visait à aider son bureau à réduire le nombre de types de bulletins de vote utilisés.

Sims a déclaré qu’elle ne savait pas exactement combien de bulletins de vote différents son bureau devra préparer pour les prochaines élections. Cependant, avec le nombre de districts du conseil de comté divisés par une circonscription réduit de plus de moitié, elle est convaincue que ce sera une somme moindre.

Le nombre d’électeurs inscrits autorisés dans une circonscription donnée par la loi électorale de l’Illinois est passé de 800 à 1 200 en novembre 2021. Selon documents du comtéle nouveau réalignement des circonscriptions réduira d’un tiers le nombre de circonscriptions pour 1 200 électeurs inscrits.

Deux des 10 circonscriptions du comté de DeKalb qui dépassent 1 200 électeurs restent à DeKalb. Sycamore a deux circonscriptions avec des électeurs inscrits dépassant légèrement 1 200, selon des documents. L’enceinte du district 01 de Gênes compte le plus grand nombre d’électeurs inscrits, soit 1 369.