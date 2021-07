Votre cholestérol peut désormais « augmenter votre risque d’Alzheimer dans 10 ans »

LE taux de cholestérol dans votre corps aujourd’hui pourrait augmenter votre risque de développer la maladie d’Alzheimer dans dix ans.

Une nouvelle étude a révélé que des quantités plus élevées de lipoprotéines de basse densité au milieu de la vie sont associées à la maladie.

Votre taux de cholestérol maintenant pourrait indiquer si vous êtes à risque de contracter la maladie d’Alzheimer Crédit : Getty – Contributeur

La plus grande étude à ce jour, dirigée par la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), a trouvé les preuves les plus solides à ce jour sur la relation entre le cholestérol sanguin et la démence et la maladie d’Alzheimer.

Il a examiné plus de 1,8 million d’adultes au Royaume-Uni de plus de 40 ans qui ont eu une mesure du cholestérol sanguin entre 1992 et 2009, avec une période de suivi allant jusqu’à 23 ans ou jusqu’au diagnostic de démence.

Sur les 953 635 personnes de l’étude qui ont enregistré un taux de cholestérol LDL, 2,3 % (21 602) ont reçu un diagnostic de démence ou de maladie d’Alzheimer.

Hannah Churchill, directrice des communications pour la recherche à la Société Alzheimer, a déclaré : « Nous savons que prendre soin de votre santé cardiovasculaire est un moyen important de réduire votre risque de développer une démence, ainsi que de nombreux autres problèmes de santé.

« Cependant, le rôle que joue le cholestérol dans l’augmentation de votre probabilité de développer une démence est moins bien compris.

« Cette vaste et solide étude, financée par la Société Alzheimer, ajoute du poids à la preuve qu’il existe un lien entre des niveaux élevés de types particuliers de cholestérol et le risque de développer une démence.

« C’est particulièrement pertinent compte tenu de l’ampleur de l’étude et du fait qu’elle a analysé les données sur une période de temps considérable.

« Bien qu’il soit difficile de déterminer avec certitude à partir de cette étude s’il existe un lien de causalité, des études comme celle-ci peuvent être utilisées comme un tremplin pour justifier des recherches supplémentaires pour savoir si la gestion de votre taux de cholestérol à mi-vie pourrait réduire le risque de démence plus tard.

« La recherche battra la démence, mais notre financement a été durement touché par la pandémie. Nous avons plus que jamais besoin du soutien du public pour nous aider à poursuivre nos recherches révolutionnaires qui feront d’un monde sans démence une réalité. »

CONNAÎTRE LES SIGNES

Un taux de cholestérol élevé n’a pas de symptômes, vous ne pouvez le savoir que si vous l’avez par un test sanguin.

Mais si vous êtes plus âgé, que vous êtes en surpoids ou que vous souffrez d’une autre maladie comme l’hypertension artérielle, il peut être judicieux de le vérifier.

La maladie d’Alzheimer doit son nom au médecin qui l’a décrite pour la première fois dans la littérature médicale, Alois Alzheimer.

La maladie affecte le cerveau et plus de 520 000 personnes au Royaume-Uni sont actuellement touchées par la maladie.

Une caractéristique de la maladie est l’accumulation de protéines bêta-amyloïdes dans le cerveau, ce qui provoque des plaques.

Les plaques entraînent alors la perte de connexions entre les cellules nerveuses du cerveau – et finalement la mort de ces cellules et une perte de tissu cérébral.

Au fur et à mesure que la maladie progresse, une personne peut :

perdre des objets communs, y compris les clés et les lunettes autour de la maison

lutter pour trouver le mot qu’ils recherchent dans la conversation

oublier les conversations ou événements récents

se perdre dans un endroit familier, ou lors d’un voyage familier

oublier les anniversaires importants, les anniversaires ou les rendez-vous

Bien que les problèmes de mémoire soient les plus courants, il existe d’autres signes indiquant qu’une personne peut être aux prises avec la démence.

Ils comprennent:

problèmes d’élocution – une personne peut avoir du mal à suivre une conversation ou trouver qu’elle se répète souvent

problèmes pour évaluer la distance, monter les escaliers ou garer la voiture

difficultés à prendre des décisions et à résoudre des problèmes

perdre la trace du jour ou de la date

Aux premiers stades de la maladie, les signes peuvent être subtils au début.

Cependant, avec le temps, ils deviennent plus prononcés et commencent à interférer avec la vie quotidienne d’une personne.

Bien qu’il existe des symptômes communs, chaque personne diagnostiquée avec la maladie d’Alzheimer est unique et vivra probablement la maladie différemment. Si vous vous inquiétez pour vous-même ou pour quelqu’un que vous aimez, contactez votre médecin généraliste.