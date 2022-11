Votre chat ne vous ignore peut-être pas lorsque vous parlez

Chaque propriétaire de chat a une histoire à raconter sur le fait d’avoir été masqué par son chat : nous appelons notre chat, il se détourne, et certains d’entre nous pourraient se demander pourquoi nous n’avons pas eu de chien. Mais votre chat écoute peut-être après tout. Plus que cela, il se soucie plus que vous ne le pensez.

UN Une étude menée par des chercheurs français et publiée le mois dernier dans la revue Animal Cognition a révélé que non seulement les chats réagissent à ce que les scientifiques appellent la parole dirigée par le chat – une voix aiguë similaire à la façon dont nous parlons aux bébés – ils réagissent à qui fait le en parlant.

“Nous avons constaté que lorsque les chats entendaient leurs propriétaires utiliser une voix aiguë, ils réagissaient plus que lorsqu’ils entendaient leur propriétaire parler normalement à un autre humain adulte”, a déclaré Charlotte de Mouzon, auteur de l’étude et experte en comportement félin à l’Université. Paris Nanterre. “Mais ce qui était très surprenant dans nos résultats, c’est que cela ne fonctionnait pas quand cela venait de la voix d’un étranger.”

Contrairement aux chiens, le comportement des chats est difficile à étudier, ce qui explique en partie pourquoi les humains les comprennent moins. Les chats sont souvent tellement stressés en étant dans un laboratoire que des observations comportementales significatives deviennent impossibles. Et oubliez d’essayer de faire asseoir un chat pour une IRM afin d’étudier son fonctionnement cérébral.