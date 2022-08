Votre chat est-il psychopathe ? Faites notre test pour voir si votre moggy bien-aimé est un maniaque certifié

ILS peuvent être oh, si mignons, mais aussi un peu, eh bien, méchants quand les choses ne vont pas tout à fait dans leur sens.

Certains très méchants en effet. Apparemment pendant beaucoup de temps.

Votre chat est-il psychopathe ? Faites notre test pour voir si votre moggy est un maniaque certifié

Onze millions d’entre nous ont pris un chat dans notre maison.

Mais le vôtre est-il un paquet de fourrure amusant?

Ou un animal de compagnie psychopathe, tout en crocs et en griffes ?

Nous sommes là pour vous aider à le découvrir.

Tiré du nouveau livre Votre chat est-il un psychopathe, le quiz de purrsonalité ci-dessous évaluera le comportement de votre chat sur quatre points : l’audace, l’asocialité, la folie et la méchanceté.

Décidez simplement quelles réponses aux 20 questions résument le mieux votre animal et notez son numéro de un à cinq.

Additionnez les scores pour un total et découvrez le type de votre chat ci-dessous et si vous vivez ou non avec un psychopathe à griffes.

Votre chat est-il un psychopathe ?, par Stephen Wildish, (Pop Press) disponible dès maintenant 8,99 £.

AUDACE

Votre chat peut-il souvent être trouvé dans des endroits idiots et souvent dangereux

Mon chat peut être trouvé dans des endroits idiots et souvent dangereux.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

2. Nouveau cabanon, mon chat entre directement et renverse des choses.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

3. Mon chat fait des sauts risqués, manquant souvent la cible.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

4. Mon chat se bat toujours avec d’autres chats.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

5. Mon chat est assis sur le canapé et nous juge tous.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

INSOCIALITÉ

Votre chat ne vous laissera-t-il pas seul jusqu'à ce que vous le caressiez

6. Mon chat a soif de stimulation lorsque vous êtes en appel Zoom

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

7. La maison peut être pleine de hurlements et de cris sans raison.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

8. La maison est parfois comme une piste de course pour chats.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

9. Mon chat est toujours assis sur mon ordinateur portable

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

10. Mon chat ne vous laissera pas seul jusqu’à ce que vous le caressiez.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

FOLIE

Votre chat fait-il des bruits bizarres la nuit, des bruits vraiment bizarres ?

11. Mon chat est un petit idiot, il a toujours des éraflures.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

12. Mon chat sait qu’il fait des choses que je ne veux pas, mais il s’en moque.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

13. Mon chat vole de la nourriture dans mon assiette et boit dans mon verre

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

14. Mon chat fait des bruits bizarres la nuit, des bruits vraiment bizarres.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

15. Mon chat pousse des objets hors des étagères tout en me regardant fixement.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas question

MÉCHANCETÉ

Votre chat peut-il rapidement ne pas aimer quelqu'un et être horrible ?

16. Mon chat peut rapidement ne pas aimer quelqu’un et être horrible.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

17. Mon chat est le meilleur chat. Il domine les autres chats.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

18. Les autres chats ont peur de mon chat. Ce qu’il pense être le jeu peut être un peu rude

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

19. Malheureusement, mon chat est responsable de moi.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

20. Mon chat déteste les enfants. Je ne le laisserais pas dans une pièce avec un.

5. Tout à fait

4. Oui, je suppose

3. Pas sûr

2. Pas vraiment

1. Pas moyen

LES PARTITIONS

AUDACE

Un SCORE supérieur à dix et votre chat est plus audacieux que méfiant.

Type de personnalité:Pawdon Ramsay.

Comportement: Prendra des risques incalculables et est connu pour s’en prendre aux autres si leur comportement ne lui convient pas. Il lèvera le nez si vous avez trop cuit le poisson. Sa séquence moyenne ne se manifeste que lorsqu’il est provoqué.

Verdict de psychopathe: Pas un psychopathe.

INSOCIALITÉ

Un SCORE inférieur à dix et votre chat est plus sociable que réservé.

Type de personnalité : Leonardo Di-Cat-rio.

Comportement: Leo est un chat charmant aimé dans la rue. Il agit comme si personne ne le nourrissait dans plusieurs maisons. Aime les coups avec tous ceux qu’il rencontre.

Verdict de psychopathe : Possible psychopathe, sûrement personne ne peut être aussi gentil ?

FOLIE

Un SCORE supérieur à dix et votre chat est plus fou que retenu.

Type de personnalité : Pablo Purrasso.

Comportement: Un flair créatif qui lui est propre et qui voit des choses qui n’existent pas.

Scatty va donc s’écraser et frapper à 3 heures du matin. La folie lui cause des ennuis s’il explore les maisons des voisins.

Verdict de psychopathe : pas un psychopathe, juste un peu fou.

MÉCHANCETÉ

Un SCORE supérieur à dix et votre chat est plus méchant que gentil.

Type de personnalité : Annibal Lickter.

Comportement: Aime être entouré d’humains; renifler et lécher pourrait être de l’affection, pourrait être une dégustation de viande fraîche.

Peut vous assassiner dans votre sommeil. Les griffes sont maintenues aiguisées dans un but.

Verdict de psychopathe : Psycho, et il ne le cache même pas.