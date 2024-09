Votre chance de créer votre propre version de l’emblématique tour capsule Nakagin de Tokyo avec cet ensemble de blocs en bois

Dans une fusion unique de jeu et d’hommage architectural, le designer industriel Oscar Diaz a créé un ensemble de blocs de bois inspiré de l’emblématique Nakagin Capsule Tower de Tokyo. Conçue par le célèbre architecte japonais Kisho Kurokawa, la Capsule Tower est une référence en matière d’architecture modulaire, incarnant la vision d’adaptabilité et de renouveau de Kurokawa. Bien que le bâtiment ait été démonté en 2022, Diaz redonne vie à son esprit avec cette réinterprétation ludique et artistique.

Designer: OSCAR DIAZ

L’ensemble comprend 20 blocs en bois empilables et une base en bois hexagonale, favorisant des combinaisons infinies qui reflètent la nature modulaire de la structure d’origine. Fabriqué en bois de hêtre lisse et coloré avec des pigments à base d’eau, chaque bloc invite les utilisateurs à réimaginer le design avant-gardiste de la tour de Kurokawa. En empilant les blocs, les joueurs se livrent à un délicat exercice d’équilibre, reflet direct de l’équilibre structurel de la tour.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’ensemble est l’inclusion de deux blocs rouges, symbolisant les éléments clés de la conception originale du bâtiment. Ces blocs rouges doivent être placés en dernier, ce qui ajoute un niveau de défi supplémentaire car ils testent la stabilité de l’ensemble de la structure. L’objectif n’est pas simplement de construire, mais de maintenir l’équilibre, en simulant la précision et le soin apportés à la construction de la tour réelle.

Chaque bloc de bois représente l’une des capsules de la tour, avec une fenêtre ronde qui les rend immédiatement reconnaissables. Le design de Diaz capture l’esprit de la philosophie de Kurokawa, selon laquelle il n’existe pas de bonne ou de mauvaise façon d’empiler les blocs, faisant écho au concept japonais de renouveau et d’impermanence qui a inspiré la conception originale de la Capsule Tower. Les blocs peuvent être configurés de multiples façons, et la création qui en résulte sert de souvenir tactile et visuel de cette œuvre architecturale pionnière.

L’ensemble de blocs Nakagin Capsule Tower offre également un apprentissage pratique aux architectes et aux designers d’intérieur pour comprendre les principes de l’architecture modulaire. Il offre un moyen engageant et physique d’explorer les concepts de conception tout en offrant une activité amusante pour les autres. Au-delà de sa valeur éducative et ludique, l’ensemble est également une superbe œuvre d’art à conserver dans votre maison. Son esthétique minimaliste et naturelle complète parfaitement la plupart, sinon la totalité, des thèmes d’intérieur, vous permettant d’afficher votre propre version de la tour emblématique.

Accompagné d’un sac en coton pour un rangement facile, l’ensemble est un hommage à la fois pratique et ludique à la Nakagin Capsule Tower. Pour les passionnés d’architecture comme pour les joueurs occasionnels, la création d’Oscar Diaz offre un moyen pratique d’explorer les principes de la conception modulaire et de perpétuer l’héritage de l’un des bâtiments les plus innovants de Tokyo.