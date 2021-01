À partir du 1er janvier 2021, votre carte de crédit pourra être utilisée pour des transactions sans contact avec le paiement sans contact pour un montant encore plus élevé qu’auparavant. La déclaration de la Reserve Bank of India (RBI) sur les politiques de développement et de réglementation publiée en décembre 2020 a encore assoupli l’exigence d’une authentification supplémentaire pour les transactions par carte de crédit. Les utilisateurs utilisent désormais le mode de paiement sans contact et n’ont pas à entrer un code PIN de transaction pour les transactions jusqu’à Rs 5000 dans les magasins physiques. Auparavant, la limite pour les transactions sans contact sans code PIN était de 2 000 Rs. À l’heure actuelle, les cartes émises par toutes les banques en Inde offrent la fonction de paiement sans contact, et cela s’applique à tous les types de cartes de crédit, y compris les cartes de crédit Mastercard, Visa et American Express.

Ce que vous devez rechercher, c’est le symbole du réseau sans contact sur votre carte, quelque chose de très similaire à l’icône Wi-Fi dans la barre de notification de votre smartphone. Si vous voyez cela n’importe où sur le devant de votre carte de crédit, cela signifie qu’il est activé pour les paiements sans contact dans les points de vente et les magasins physiques. Si vous ne le faites pas, votre carte de crédit est probablement très ancienne et vous pouvez contacter la banque émettrice pour en obtenir une nouvelle. En plus de votre carte de crédit, le terminal de paiement du magasin où vous effectuez le paiement doit être activé pour les transactions sans contact. Il y a de fortes chances que la plupart des magasins et des magasins intègrent désormais cette fonctionnalité dans leurs machines de paiement. Au moins les plus grands magasins le font et s’attendent à ce que cette fonctionnalité soit disponible dans encore plus de magasins dans les mois à venir. Cette technologie de paiement sans contact fonctionne sur la fréquence radio, ou RF, et la technologie de communication en champ proche (NFC). Ceci est très similaire aux étiquettes RFID mais est plus sécurisé car la transaction financière et les informations doivent être sécurisées. Il existe des microprocesseurs effectuant un traitement cryptographique pour brouiller et protéger les détails de votre carte de crédit ainsi que les détails des transactions.

Pour que les transactions par carte de crédit sans contact aient lieu, la carte et le terminal de paiement ou la machine doivent être distants de moins de 4 centimètres l’un de l’autre. Cela annule toute possibilité de transactions fantômes au cas où vous vous trouveriez à une courte distance d’un terminal de paiement. En outre, un montant de paiement pour une transaction doit être entré dans la machine par le vendeur et la transaction ainsi que le code de transaction unique doivent être authentifiés par votre carte de crédit sans contact avec la puce unique intégrée. Le plus grand avantage est que vous n’avez pas besoin de saisir un code de transaction dans ce cas, ce qui évite d’avoir à remettre la carte à un humain à un comptoir de paiement dans un magasin ou à toucher la machine de paiement pour saisir un quatre ou six -Code de transaction à chiffres pour votre carte de crédit pour finaliser l’achat. Et vous n’avez pas non plus à plonger vos mains dans des billets de trésorerie potentiellement chargés de germes. Appuyez simplement sur la carte sur le terminal de paiement lorsque le système est prêt à terminer la facturation, et vous avez terminé.

«Ces derniers sont également bien adaptés pour effectuer des paiements de manière sûre et sécurisée, en particulier pendant la pandémie actuelle. Les récentes instructions sur la désactivation de la fonction sans contact sur les cartes et sur la possibilité pour les clients de contrôler les limites de leurs cartes ont également amélioré la sécurité des utilisateurs », déclare RBI. Cette règle sera applicable à partir du 1er janvier 2020. Elle s’inscrit dans le cadre des orientations 2020 de la Reserve Bank of India (Digital Payment Security Controls) pour que les entités réglementées mettent en place une structure de gouvernance robuste pour ces systèmes et mettent en œuvre des normes minimales communes de sécurité. contrôles pour des canaux tels que les services bancaires sur Internet, les services bancaires mobiles, les paiements par carte, entre autres.

Vous devez faire attention à la façon dont vous effectuez la transaction avec les paiements sans contact. Si vous avez plus d’une carte de crédit avec l’option de paiement sans contact dans votre portefeuille, il est recommandé de ne pas toucher le portefeuille sur le terminal ou la machine de paiement. À la place, retirez la carte que vous souhaitez utiliser du portefeuille et effectuez le paiement sans contact. Les banques insistent également sur le fait que vous ne pouvez pas être facturé deux fois pour la même transaction, même si vous appuyez deux fois sur la carte du terminal de paiement par erreur. Pour les paiements supérieurs à 5000 Rs dans les magasins physiques, vous devrez toujours utiliser l’authentification par puce et saisir le code PIN de transaction de votre carte de crédit pour effectuer le paiement.