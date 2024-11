Votre bureau debout pourrait en fait être aussi mauvais que de rester assis toute la journée : ScienceAlert

Ces dernières années, la position debout a été présentée comme un remède à un mode de vie sédentaire, en particulier pour les employés de bureau qui passent de longues heures assis devant leur écran.

Mais une nouvelle étude menée par des chercheurs australiens et néerlandais révèle que rester debout pendant de longues périodes n’est peut-être pas beaucoup mieux que rester assis après tout – et comporte en fait ses propres risques mortels.





Un peu moins de sept ans de données auprès de 83 013 adultes ont été collectées au Royaume-Uni Biobanqueen utilisant des appareils portés au poignet pour suivre leur activité, leur sommeil et leur temps de sédentarité. Le temps passé debout et assis par les individus correspondait à l’incidence des maladies cardiovasculaires : maladie coronarienne, insuffisance cardiaque et accident vasculaire cérébral – ainsi que les maladies circulatoires – hypotension artérielle en position debout, varices, insuffisance veineuse chroniqueet ulcères veineux.





Les chercheurs n’ont trouvé aucune association entre le temps passé debout et le risque de maladie cardiovasculaire, ce qui suggère que les bureaux debout et les postures de travail similaires pourraient ne pas suffire à éviter les problèmes de santé associés au fait de rester assis.





Matthew Ahmadi, scientifique en santé des populations à l’Université de Sydney, suggère que cela pourrait être dû au fait que de nombreuses études en faveur de la position debout étaient basées sur des « critères d’évaluation souples » comme l’amélioration de la pression artérielle, de la sensibilité à l’insuline et des taux de triglycérides.





L’enquête de son équipe, en revanche, s’est concentrée sur des « paramètres cliniques difficiles » – les hospitalisations ou les décès dus à ces maladies – et a révélé que le fait que les gens soient assis ou debout pendant les longues périodes de temps qu’ils passaient à l’arrêt ne faisait pas vraiment de différence. conséquences cardiovasculaires.





« Plus de temps passé assis ne réduit pas nécessairement le risque de maladie cardiovasculaire, ni n’augmente le risque », Ahmadi dit. « C’était un résultat nul. Mais cela a en fait augmenté le risque de maladies circulatoires. »





Rester debout plus de deux heures par jour augmente ce risque de 11 % pour chaque demi-heure supplémentaire, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs du commerce de détail et du secteur des bureaux debout.





Non pas que rester assis soit bien meilleur non plus : au-delà de 10 heures de temps assis par jour, chaque heure supplémentaire passée sur vos fesses augmente le risque de maladie circulatoire de 26 %.





Cela suggère qu’un manque de marche ou d’autres mouvements en position assise ou la position debout pourrait être à l’origine du risque de maladie circulatoire orthostatique, les auteurs écrire.





Bien que la taille de l’échantillon de l’étude soit inégalée, il convient de noter qu’en tant qu’étude observationnelle, la recherche ne peut pas prouver que la position debout ou assise provoque l’une de ces maladies. Cela s’ajoute cependant à l’avalanche de recherches sur l’importance de bouger son corps.





Ahmadi dit que le véritable point à retenir de cette recherche est que rester debout, en soi, ne devrait pas être considéré comme une panacée contre les maux liés aux modes de vie sédentaires et confinés à un siège.





« La position debout doit être associée à d’autres formes d’activité qui font bouger le corps », dit-il. dit.





« Nous ne constatons pas de risque de maladies orthostatiques… lorsque quelqu’un se promène. Nous le constatons principalement lorsqu’il est immobile, immobile, car le sang s’accumule dans les membres inférieurs. »

Cette recherche a été publiée dans le Journal international d’épidémiologie.