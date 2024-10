Votre brosse à dents et votre pomme de douche sont couvertes de virus

Des chercheurs de l’Université Northwestern ont découvert un monde caché de « biodiversité inexploitée » dans nos maisons, identifiant plus de 600 virus distincts provenant des brosses à dents et des pommes de douche. L’étude, publiée dans Frontières de la microbiologiemet en évidence les communautés virales uniques et diverses dans nos environnements bâtis et leurs implications potentielles pour la santé humaine.

Un trésor caché de micro-organismes

Les microbes habitent chaque recoin de notre environnement, passant souvent inaperçus. Du sol sous nos pieds à l’air que nous respirons, des milliards de micro-organismes jouent un rôle dans les écosystèmes qui nous entourent. Bien que de nombreuses niches microbiennes soient bien documentées, nous avons tendance à oublier les communautés qui résident dans nos environnements bâtis. L’Américain moyen dépense 93% de leur temps dans des environnements intérieurs, avec près de 70% de ce temps passé à la maison. Ces niches peuvent constituer une source d’exposition microbienne pour les humains, notamment la transmission d’agents pathogènes potentiels.

Dr Erica M. Hartmann, professeur agrégé de génie civil et environnemental et de médecine à l’Université Northwestern, et ses collègues ont déjà caractérisé les bactéries trouvées vivant sur brosses à dents usagées et des échantillons prélevés sur pommes de douche. La nouvelle étude, co-écrite par Hartmann, a utilisé les mêmes échantillons pour identifier et caractériser les virus.

« Ce projet a commencé comme une curiosité. Nous voulions savoir quels microbes vivent dans nos maisons. Si l’on pense aux environnements intérieurs, les surfaces comme les tables et les murs sont très difficiles à vivre pour les microbes. Les microbes préfèrent les environnements contenant de l’eau. Et où y a-t-il de l’eau ? Dans nos pommes de douche et sur nos brosses à dents. dit Hartmann.

Malgré leur prévalence, les recherches sur les populations virales dans le contexte quotidien ont été limitées, en particulier les études sur les bactériophages – des virus qui ciblent spécifiquement les bactéries. Ces microbes ont récemment fait leur apparition en raison de leur utilisation potentielle dans le traitement des infections bactériennes résistantes aux antibiotiques.

Vous voulez plus d’actualités ? Abonnez-vous à Réseaux technologiques‘ newsletter quotidienne, fournissant chaque jour les dernières nouvelles scientifiques directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous GRATUITEMENT

Hartmann et ses collègues ont sélectionné 92 pommes de douche et 34 échantillons de brosses à dents de leur étude précédente pour un séquençage métagénomique plus approfondi. Après avoir caractérisé les bactéries, l’équipe a utilisé le séquençage de l’ADN pour examiner la population virale présente dans les échantillons.

Séquençage métagénomique Le séquençage métagénomique fait référence à la méthode utilisée pour analyser tous les gènes de tous les organismes présents dans un échantillon. Cela permet aux chercheurs d’évaluer la diversité microbienne et l’abondance de différents micro-organismes dans divers environnements.

Il n’y a pas deux échantillons identiques

Plus de 600 virus répartis sur les 126 échantillons, dont beaucoup étaient nouveaux et non caractérisés, ont été identifiés.

« Le nombre de virus que nous avons trouvés est absolument incroyable. Nous en avons découvert beaucoup que nous connaissons très peu et bien d’autres que nous n’avons jamais vus auparavant. Il est étonnant de constater à quel point la biodiversité inexploitée se trouve tout autour de nous. Et vous n’avez même pas besoin d’aller bien loin pour le trouver ; c’est juste sous notre nez », dit Hartmann.

Étonnamment, l’équipe a constaté qu’il n’y avait pas deux échantillons identiques.

« Nous n’avons pratiquement constaté aucun chevauchement des types de virus entre les pommes de douche et les brosses à dents. Nous avons également constaté très peu de chevauchement entre deux échantillons. Chaque pomme de douche et chaque brosse à dents sont comme sa propre petite île. Cela ne fait que souligner l’incroyable diversité des virus qui existent. dit Hartmann.

Mycobactériophages – les combattants pathogènes dont nous ignorions avoir besoin

Hartmann et son équipe ont observé un nombre plus élevé de mycobactériophages, qui infectent les mycobactéries, par rapport à tout autre type de lysophage dans les échantillons. Cette espèce de bactérie pathogène est liée à lèpre, tuberculose et infections pulmonaires chroniques.

« Nous pourrions envisager de prendre ces mycobactériophages et de les utiliser comme moyen d’éliminer les agents pathogènes de votre système de plomberie. Nous voulons examiner toutes les fonctions que ces virus pourraient avoir et comprendre comment nous pouvons les utiliser. dit Hartmann.

La plupart des microbes sont sans danger

Bien que l’équipe ait découvert un grand nombre de nouveaux microbes, elle n’a trouvé aucune preuve que ces virus portaient des gènes de résistance aux antibiotiques ou des facteurs de virulence nocifs.

« Les microbes sont partout et la grande majorité d’entre eux ne nous rendront pas malades. Plus vous les attaquez avec des désinfectants, plus ils risquent de développer des résistances ou de devenir plus difficiles à traiter. Nous devrions tous les accepter. dit Hartmann.

La diversité des phages et leurs fonctions génétiques justifient des recherches plus approfondies pour comprendre leur impact potentiel sur la santé humaine et leurs applications possibles en biotechnologie ou dans les traitements médicaux.

Compte tenu des données limitées disponibles sur les environnements bâtis, Hartmann a noté que les recherches futures pourraient chercher à comparer ces communautés virales à celles trouvées dans des environnements naturels ou artificiels, comme les systèmes de traitement des eaux usées, qui ont été étudiés de manière plus approfondie.



Référence: Huttelmaier S, Shuai W, Sumner J, Gebert M, Fierer N, Hartmann EM. Les communautés de phages dans les biofilms domestiques sont en corrélation avec les hôtes bactériens. Microbio avant. 2024 ;3. est ce que je : 10.3389/frmbi.2024.1396560



Cet article est une reprise d’un communiqué de presse délivré par Université du Nord-Ouest. Le matériel a été modifié pour la longueur et le contenu.