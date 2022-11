Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

10. Et enfin, où, exactement, Abraham Lincoln a-t-il prononcé le discours de Gettysburg ?

Quatre vingt et 79 ans après que Lincoln ait prononcé le célèbre discours de deux minutes, Christopher Oakley, un ancien animateur de Disney devenu détective de la guerre civile, pense avoir identifié le véritable lieu où Lincoln a parlé. À l’aide de photographies du XIXe siècle et d’un logiciel de modélisation 3D, il a mené des recherches qui suggèrent que Lincoln se tenait à l’intérieur du cimetière national, et non dans le cimetière Evergreen, comme on le dit aux visiteurs depuis des décennies.

La recherche n’est pas seulement importante pour les experts. Un garde forestier du parc militaire national de Gettysburg a déclaré que la position de Lincoln était «la question n ° 1» posée par les visiteurs du cimetière.

“Lorsque les visiteurs viennent, ils veulent se tenir à l’endroit où se tenait Lincoln”, a-t-il déclaré. “Cela le prend d’être ce dieu de marbre au mémorial de Washington, DC, et le fait chair et sang.”

