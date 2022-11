Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

1. Le marché du travail est resté robuste en octobre, dans le dernier aperçu de l’état de l’économie avant les élections de mi-mandat.

Les employeurs américains ont ajouté 261 000 emplois le mois dernier sur une base désaisonnalisée, selon de nouvelles données gouvernementales. Le décompte était solide malgré des taux d’intérêt plus élevés et au mépris des efforts des décideurs politiques pour refroidir le marché du travail et freiner le taux d’inflation le plus élevé depuis des générations.