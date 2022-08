Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

La loi sur la réduction de l’inflation versera plus de 370 milliards de dollars dans les programmes climatiques et énergétiques, réduira le coût des médicaments sur ordonnance en permettant à Medicare de négocier directement les prix avec les compagnies d’assurance et augmentera les taxes pour les rachats d’actions et les entreprises riches, entre autres.

Il y a quelques semaines à peine, les priorités législatives du président Biden semblaient presque mortes, étranglées par deux sénateurs démocrates récalcitrants et un parti républicain déterminé à s’opposer à lui. Bien que le projet de loi soit en deçà de la loi Build Back Better Act de 2,2 billions de dollars de Biden, il s’agit toujours de la législation la plus importante sur le changement climatique de l’histoire des États-Unis et d’une victoire pour les démocrates quelques mois seulement avant qu’ils ne défendent leurs minuscules majorités au Congrès lors des élections de mi-mandat.

Lié: Le projet de loi contient de nombreuses incitations pour l’industrie de la voiture électrique, mais certaines entreprises sont susceptibles d’en bénéficier plus que d’autres.