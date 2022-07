Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

La Garde nationale, la police d’État et d’autres agences de l’État aidaient aux efforts de recherche et de sauvetage. Les équipes ont arraché des personnes sur les toits et en ont rejoint d’autres par bateau. Près de 300 personnes avaient été secourues à travers l’État ce matin.

De nombreuses maisons, routes et ponts étaient toujours inaccessibles et plus de 21 500 clients du Kentucky étaient toujours sans électricité.

Les eaux de crue devraient se retirer dans certaines régions demain, ce qui donnerait aux équipes de recherche et de sauvetage l’occasion d’atteindre plus de personnes, a déclaré Beshear.