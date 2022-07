Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

6. Le gouverneur Gavin Newsom de Californie a signé un projet de loi permettant aux résidents de poursuivre en justice les fabricants d’armes illégales.

La législation, conçue pour imiter une loi du Texas qui permet aux résidents de poursuivre les fournisseurs d’avortement, accorde au moins 10 000 $ par arme et les frais juridiques, aux plaignants qui poursuivent avec succès quiconque importe, distribue, fabrique ou vend des armes d’assaut et des armes fantômes dans l’état. Le projet de loi est au cœur de la stratégie de contre-attaque de Newsom alors qu’il envisage une éventuelle course à la Maison Blanche en 2024.

Depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, les États bleus comme la Californie sont devenus plus bleus, et certains États rouges se déplacent plus à droite, en particulier sur les questions sociales. La rhétorique anti-gay et les appels à faire reculer les droits des LGBTQ sont devenus plus audacieux parmi les élus et les candidats républicains.