Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

Des responsables de la police ont déclaré que Tetsuya Yamagami, 41 ans, avait utilisé une arme “faite maison” et a avoué qu’il avait eu l’intention de tuer Abe parce qu’il pensait que l’ancien Premier ministre avait une certaine association avec un groupe contre lequel Yamagami avait “une rancune”.

Abe était l’un des dirigeants les plus connus et les plus respectés d’Asie, et il est resté l’homme politique japonais le plus reconnaissable même après avoir quitté ses fonctions en 2020. Il a cherché à relancer l’économie stagnante du Japon et à normaliser son armée. Lisez sa nécrologie.