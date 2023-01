Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

1. Le président Biden et le Premier ministre japonais se sont rencontrés pour discuter des tensions avec la Chine.

Biden et le Premier ministre Fumio Kishida ont discuté de la manière de transformer le Japon en une puissance militaire alors que les deux nations sont aux prises avec des défis croissants de la part de la Chine. Ils ont également évoqué le renforcement de l’alliance entre les deux nations comme clé de voûte du renforcement de leur sécurité en Asie.

Dans le cadre d’un nouvel arrangement, un régiment de Marines à Okinawa, au Japon, se transformera en une unité plus mobile, lui permettant de se déployer plus facilement vers d’autres îles en cas de besoin. Les changements surviennent alors que les deux pays perçoivent un comportement plus menaçant de la part de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie, qui ont des partenariats de plusieurs décennies.