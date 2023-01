Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

10. Et enfin, dans un monde de régimes à la mode, le régime méditerranéen se démarque.

Des recherches ont montré que les personnes qui mangent régulièrement les cuisines de pays comme la Grèce, la Croatie et l’Italie – qui comprennent beaucoup de légumes, de grains entiers, de noix, de protéines maigres et de graisses saines – ont une pression artérielle basse, un taux de cholestérol plus bas et des taux de maladies cardiovasculaires plus faibles.