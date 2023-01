Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

8. La chorégraphie de restauration au sol qui met les repas dans le ciel.

Gate Gourmet, une société mondiale de restauration aérienne qui fournit des repas sur des vols au départ de plus de 200 aéroports, a laissé le New York Times dans les coulisses de son opération à l’aéroport international Newark Liberty.

Les chefs conçoivent des recettes en pensant au vol, en incorporant des saveurs d’umami – qui sont parfois rehaussées dans l’air – ou en utilisant des légumes et des fruits juteux comme des concombres, des tomates et des raisins, qui pourraient être attrayants dans une cabine d’avion sèche. La sensibilité aux aliments sucrés et salés peut chuter en altitude, c’est pourquoi l’équipe de Gate Gourmet augmente parfois le sel et le sucre dans une recette de 10 %, afin de tromper les papilles à 30 000 pieds.