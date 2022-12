Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

6. Madison Square Garden utilise la reconnaissance faciale pour interdire les critiques de son propriétaire.

MSG Entertainment, le propriétaire de l’arène et du Radio City Music Hall, a commencé à scanner les visages des personnes entrant dans ses bâtiments et utilise une “liste d’exclusion” pour exclure certaines personnes des concerts et des événements sportifs. Parmi ceux qui figurent sur la liste figurent des avocats de cabinets qui représentent des clients dans le cadre de poursuites contre l’entreprise.

L’utilisation par le Jardin de la technologie de reconnaissance faciale, qui est devenue plus puissante et plus précise ces dernières années, a soulevé un tollé de la part des organismes de surveillance des libertés civiles, qui l’ont qualifiée de nouvelle frontière surprenante qui montre pourquoi le gouvernement fédéral devrait réglementer la technologie.