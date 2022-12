Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

8. Le nouveau projet de Yo-Yo Ma explore notre place dans le monde.

Le violoncelliste vivant le plus célèbre au monde a voyagé dans les parcs nationaux – le Grand Canyon, l’Acadie, les Great Smoky Mountains – et a donné des mini-concerts aux passants. Cependant, la majeure partie de son temps lors de ces voyages a été consacrée à explorer la nature et à parler aux artistes, musiciens et travailleurs locaux que Ma a invités avec lui.

Tout cela fait partie de son nouveau projet, Our Common Nature, qui explore les moyens par lesquels nous pouvons guérir et enrichir notre relation avec le monde. Le projet s’étend au-delà des parcs nationaux et Ma espère qu’il mènera à l’Antarctique.

Dans d’autres actualités musicales, Les fans de Bad Bunny avec des billets valides de Ticketmaster ont été refoulés d’un concert à Mexico après que des machines de numérisation défectueuses ont rejeté leurs billets comme faux. Certains avaient dépensé près d’un mois de salaire pour y assister.