Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

6. Jetez un œil à la façon dont les animaux manquent d’endroits où vivre.

Les scientifiques disent que la biodiversité de la Terre décline à un rythme sans précédent dans l’histoire de l’humanité, avec environ un million d’espèces menacées d’extinction. Et nous faisons partie de la raison : les humains prennent trop de place sur la planète et le changement climatique a rendu la survie dans la nature plus difficile.

Cette semaine et la prochaine, les nations se réunissent à Montréal pour négocier un nouvel accord visant à lutter contre le déclin effarant de la biodiversité. Pour commencer notre couverture des discussions cruciales, nous avons visualisé un échantillon d’animaux souffrant d’une perte d’habitat importante.