Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

1. Les démocrates ont fait un pas en avant pour faire de la Caroline du Sud le premier État à voter à la présidence en 2024.

Un panel du Comité national démocrate a soutenu le projet du président Biden de réorganiser le processus de vote présidentiel du parti. Le plan ferait passer la Caroline du Sud du quatrième au premier État à voter aux primaires présidentielles ; Le New Hampshire suivrait, puis le Nevada, la Géorgie et le Michigan. Cette décision ferait sortir l’Iowa, qui compte un pourcentage élevé d’électeurs blancs, de la première place, alors que le parti de plus en plus diversifié, poussé par Biden, cherche un État de lancement plus représentatif.