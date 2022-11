Votre briefing du vendredi soir – The New York Times

5. Dans la course au Sénat de Géorgie, les deux parties mettent tout en œuvre pour conduire les électeurs aux urnes.

Dans un cas de déjà-vu politique, la dernière course au Sénat se décidera par un second tour en Géorgie, qui aura lieu dans moins de deux semaines. Mais contrairement à l’année dernière, les démocrates ont déjà le contrôle de la chambre, donc cette fois la course attire moins l’attention. Herschel Walker, le candidat républicain, et Raphael Warnock, le candidat démocrate, se bousculent maintenant pour persuader les électeurs de se présenter aux urnes.

La situation a peut-être frappé plus durement les républicains. La campagne troublée de Walker doit non seulement persuader ses électeurs de revenir, mais aussi essayer de persuader ceux qui l’ont rejeté en novembre de changer d’avis.

Dans d’autres nouvelles politiques, certains démocrates se battent pour ramener le crédit d’impôt élargi pour enfants, le programme de l’ère pandémique qui a fait baisser la pauvreté des enfants à un niveau record.