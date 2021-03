Votre briefing du vendredi

Nous couvrons les femmes qui dirigent les manifestations au Myanmar , le pape visite en Irak et le mystérieux rayon de lune fluctuant .

Les femmes du Myanmar en première ligne

Les centaines de milliers de femmes à la pointe du mouvement de protestation au Myanmar envoient un puissant reproche à la junte militaire du pays.

Les manifestants représentent des syndicats en grève d’enseignants, d’ouvriers du vêtement et de travailleurs médicaux – tous des secteurs dominés par les femmes. Les plus jeunes sont souvent en première ligne, là où les forces de sécurité semblent les avoir pointés du doigt. Trois jeunes femmes faisaient partie des au moins 38 personnes tuées mercredi, le plus grand bilan en une journée depuis le coup d’État du 1er février.

Il n’y a pas de femmes dans les rangs supérieurs de l’armée et les soldats ont systématiquement violé des femmes appartenant à des minorités ethniques, selon Human Rights Watch. Plus largement, cependant, le rôle des femmes dans la politique, les affaires et l’industrie manufacturière au Myanmar augmente. Lors des élections de novembre, environ 20% des candidats à la Ligue nationale pour la démocratie, le parti du chef civil déchu, Daw Aung San Suu Kyi, étaient des femmes.

Vies perdues: Ma Kyal Sin, 18 ans, était l’un des manifestants tués mercredi. «Elle est une héroïne pour notre pays», a déclaré un ami proche.