Votre briefing du vendredi

Nous couvrons L’approche compliquée d’Israël aux vaccinés et non vaccinés, une lutte française contre les soi-disant Tendances islamo-gauchistes et le rover de la NASA arrivée sur Mars .

«Quiconque ne se fait pas vacciner sera laissé pour compte»

Les initiatives du gouvernement et des entreprises israéliennes s’orientent vers un système à deux vitesses pour les vaccinés et les non vaccinés, soulevant des questions juridiques, morales et éthiques.

Dans le cadre d’un nouveau système de «badge vert», à partir de dimanche, le gouvernement rend les activités de loisirs accessibles uniquement aux personnes qui ont été complètement vaccinées ou qui se sont rétablies du virus. Les clients et les participants devront être munis d’un certificat de vaccination avec un code QR.

Près de la moitié de la population israélienne de neuf millions d’habitants a reçu au moins une dose du vaccin Pfizer, et plus de 2,6 millions de personnes ont reçu une deuxième dose. Mais environ deux millions de citoyens éligibles âgés de 16 ans ou plus n’ont pas demandé de vaccins, malgré des incitations alimentaires comme les bonbons et le ragoût de cholent. Le nombre moyen de nouvelles infections quotidiennes oscille autour de 4 000.

Citation: «Se faire vacciner est un devoir moral», a déclaré le ministre de la Santé, Yuli Edelstein. «Cela fait partie de notre responsabilité mutuelle.» Il a également un nouveau mantra: «Quiconque ne se fera pas vacciner sera laissé pour compte.»