Les vaccins pourraient atténuer l’épidémie britannique en quelques semaines

Avec plus de 15% de sa population déjà vaccinée contre le coronavirus, la Grande-Bretagne pourrait être en mesure de donner la première injection d’un vaccin à deux doses à toute sa population d’ici la fin juin.

Le pays espère vacciner ses plus vulnérables d’ici le 15 février, notamment les personnes de plus de 70 ans, les résidents et le personnel des maisons de soins, ainsi que les travailleurs de la santé et des services sociaux. Ensemble, ces groupes ont représentaient 88 pour cent de tous les décès de Covid-19 dans le pays, qui ont totalisé la semaine dernière plus de 100 000 depuis le début de la pandémie.

Mais des problèmes avec le déploiement du vaccin pourraient survenir. Une guerre vaccinale avec l’Union européenne pourrait compromettre l’approvisionnement, et la décision de la Grande-Bretagne de délivrer davantage de premières doses tout en retardant les doses du deuxième vaccin pourrait créer un arriéré de patients. Si le rythme actuel de vaccination en Grande-Bretagne devait ralentir de 20 pour cent, il faudrait alors jusqu’à la fin de juillet pour vacciner tout le monde.

