Le prochain débat sur les vaccins: qui reçoit quels vaccins?

Des pays du monde entier ont autorisé un menu croissant de vaccins contre les coronavirus, mais la question qui se pose maintenant aux responsables de la santé est de savoir qui devrait recevoir quels vaccins.

La question est la plus urgente dans l’Union européenne, après que les régulateurs ont autorisé le vaccin AstraZeneca-Oxford – le troisième vaccin maintenant disponible. Les responsables de huit pays, dont l’Allemagne, l’Italie et la France, prévoient de limiter ce vaccin aux personnes plus jeunes, citant des données insuffisantes sur l’efficacité du vaccin chez les personnes âgées. Les doses des vaccins Pfizer et Moderna seraient réservées aux personnes âgées.

Certains scientifiques disent que cibler le vaccin sur ceux chez qui il est connu pour être efficace était un palliatif urgent, d’autant plus que les variantes gagnent du terrain. D’autres ont déclaré que cela ne ferait que retarder les injections pour les personnes qui ont le plus besoin de protection.

Le contexte: Lorsque les scientifiques britanniques ont prévu des essais cliniques à grande échelle du vaccin AstraZeneca l’année dernière, ils ont choisi de ne pas vacciner les participants plus âgés jusqu’à ce qu’ils sachent que le vaccin était sans danger chez les plus jeunes, une décision qui a conduit à une diminution du nombre de personnes âgées vaccinées. La Grande-Bretagne, l’Inde et d’autres l’ont autorisé pour tous les adultes de toute façon, mais les responsables européens ont été plus prudents.