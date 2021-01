Nous couvrons de nouvelles restrictions pour empêcher les travailleurs chinois de rentrer chez eux pour les vacances, un meilleur que prévu reprise économique aux États-Unis et le baskets adorées des talibans combattants.

La Chine annule les célébrations du Nouvel An lunaire

Au cours d’une année régulière, des centaines de millions de personnes voyagent en avion, en train et en voiture pour rejoindre leur famille pour le Nouvel An lunaire, qui commence le 12 février.

Cette année, les autorités ont imposé de lourdes règles de quarantaine et de dépistage pour dissuader environ 300 millions de travailleurs migrants de rentrer chez eux. Les personnes qui retournent dans les zones rurales pendant les vacances doivent passer deux semaines en quarantaine et payer leurs propres tests de coronavirus. De nombreux migrants, qui occupent des emplois mal rémunérés, affirment que les restrictions rendent les déplacements impossibles.

Les règles renforcées ont suscité des critiques, beaucoup qualifiant l’approche injuste pour les travailleurs, qui ont déjà été parmi les plus touchés par la pandémie. Les vacances sont normalement le seul moment où beaucoup d’entre eux peuvent retourner dans leur ville natale.

Des incitations: Avec des paniers-cadeaux et des réductions, l’accès à de meilleures écoles et à des soins de santé, le gouvernement tente d’inciter les travailleurs migrants à rester dans les villes et à empêcher le type de propagation qui exigerait de nouveaux verrouillages.