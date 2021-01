Un programme de sauvetage de 1,9 billion de dollars pour les États-Unis

Le président élu Joe Biden a annoncé hier soir des plans de dépenses publiques de 1,9 billion de dollars pour lutter contre la pandémie de coronavirus et renforcer l’économie. Le paquet comprend plus de 400 milliards de dollars pour lutter directement contre la pandémie et 350 milliards de dollars pour aider les gouvernements des États et locaux à combler les déficits budgétaires.

Au milieu du chômage croissant, les États-Unis sont confrontés à des troubles économiques. Au total, 1,15 million de travailleurs ont demandé des allocations de chômage la semaine dernière. Un autre 284 000 demandes d’aide fédérale d’urgence ont été déposées par un groupe qui comprend des pigistes et des travailleurs à temps partiel. Les deux chiffres sont les plus élevés depuis des mois.

Émeute du Capitole: Les enquêteurs fédéraux se concentrent sur le personnel militaire et d’application de la loi qui pourrait avoir été impliqué dans l’assaut de la semaine dernière contre le Capitole. Plusieurs autres émeutiers ont été arrêtés, dont un homme qui portait un drapeau confédéré dans le bâtiment.

Inauguration: Des milliers de soldats de la Garde nationale ont afflué à Washington avant ce qui sera certainement une inauguration très différente, sans foule, avec un défilé virtuel et une sécurité militaire visible. Le FBI exhorte également les chefs de police à travers le pays à être en alerte pour les activités extrémistes.