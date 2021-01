Votre briefing du vendredi

Alors que le monde regarde, un US blessé reste dans la tourmente

Jeu croissant: Il y avait de plus en plus d’appels pour la destitution immédiate de M. Trump de ses fonctions et des menaces d’une nouvelle destitution. Une vague de démissions lui a volé certains protecteurs et alliés, et le Parti républicain se disloquait. Le comité de rédaction du Wall St. Journal, un indicateur de l’establishment conservateur, a exhorté M. Trump à démissionner.

Facebook a annoncé qu’il l’empêcherait de publier jusqu’à la fin de son mandat, et le ministère de la Justice a refusé d’exclure le dépôt de poursuites contre lui.

Les émeutiers: La foule comprenait des nationalistes blancs infâmes, des théoriciens du complot, un législateur nouvellement élu de Virginie-Occidentale – et beaucoup plus de personnes anonymes qui avaient voyagé d’autres États pour répondre à l’appel de M. Trump à soutenir ses efforts pour annuler l’élection. Voici comment ils ont violé le Capitole.

Race et police: Le fait que les intrus, majoritairement blancs, aient si facilement envahi la police et ne subissent aucune arrestation massive, a suscité des critiques, en particulier de la part de ceux qui se rappelaient un traitement plus dur lors des marches pour la justice raciale. « Vous pouvez être arrêté pour avoir marché pendant que vous êtes Noir, mais vous pouvez être blanc et émeute et vous en tirer », a déclaré Attica Scott, un représentant de l’État du Kentucky qui a été arrêté à Louisville l’été dernier.

Un rapport de mise en garde sur une épidémie de coronavirus en vol

La plupart des recherches sur une possible transmission de coronavirus par avion se sont concentrées sur les vols qui ont eu lieu au printemps dernier, alors que la valeur des mesures préventives n’était pas largement comprise. Un nouveau rapport détaille ce qui peut arriver même lorsque les compagnies aériennes et les passagers sont conscients et plus prudents face aux risques.