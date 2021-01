Votre briefing du vendredi

Le monde voit la tourmente américaine comme un avertissement

Les dirigeants mondiaux ont vu une foule prendre d’assaut le Capitole américain, une attaque au cours de laquelle quatre personnes sont mortes, et beaucoup y ont vu un avertissement aux démocraties du monde entier. Plusieurs ont mis carrément le blâme sur le président Trump.

La Première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, a déclaré qu’elle et d’autres personnes dans son pays étaient «dévastées» par les événements. La chancelière allemande Angela Merkel n’a pas mâché ses mots sur le rôle de M. Trump. « Il a attisé les incertitudes sur le résultat des élections et cela a créé une atmosphère qui a rendu les événements de la nuit dernière possibles », a-t-elle déclaré.

Les institutions de la démocratie ont prévalu, mais les images du règne de la foule à Washington ont touché un nerf particulier dans les sociétés occidentales fracturées, écrit notre chef de bureau de Paris. Si cela pouvait arriver au cœur de la démocratie, cela pourrait arriver n’importe où.

Le dernier: Aux États-Unis, il y a eu de plus en plus d’appels à la destitution immédiate de M. Trump de ses fonctions pour son rôle dans l’exhortation à la foule violente, et une vague de démissions. Facebook a annoncé qu’il empêcherait M. Trump de publier jusqu’à la fin de son mandat, y compris sur Instagram, dont il est propriétaire. Twitter a suspendu le compte du président et la plate-forme d’achat Shopify a fermé la boutique en ligne de la campagne. Des accusations contre les émeutiers peuvent survenir aujourd’hui. Au moins 52 personnes ont été arrêtées, dont cinq pour armes.