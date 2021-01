Un réveillon du Nouvel An pas comme les autres

La plupart des endroits dans le monde, d’une Nouvelle-Zélande pratiquement exempte de coronavirus à une Irlande en lock-out, ont maintenant salué l’arrivée de 2021.

A Auckland, un feu d’artifice et des soirées se sont déroulés comme d’habitude. La ville chinoise de Wuhan, où le virus est apparu pour la première fois, a connu des festivités animées. Mais en général, les célébrations étaient silencieuses – ou virtuelles – alors que le monde offrait un bon débarras à une année difficile. Dans la plupart des villes, il n’y avait pas de foules rugissantes, pas de rassemblements pour des feux d’artifice et, espérons-le, pas d’étrangers s’embrassant à minuit.

Bien que Madrid ait allégé son couvre-feu pour la nuit de minuit à 1h30 du matin, on a dit aux gens de rester à la maison autant que possible, de manger les raisins traditionnels du Nouvel An tout en regardant les événements à la télévision (et en se rassemblant en groupes de pas plus de six). Le Big Ben de Londres, en grande partie silencieux ces dernières années alors que sa tour de l’horloge a été rénovée, a sonné 12 fois à minuit. Et à Paris, les seules personnes errant sur les Champs-Élysées étaient quelques-uns des 100 000 policiers déployés à travers le pays pour empêcher les foules de se rassembler.

Citation: Dans une allocution télévisée du palais de l’Élysée, le président français Emmanuel Macron – se remettant de son propre épisode de virus – a déclaré que «l’année 2020 se termine comme elle se déroulait: avec des efforts et des restrictions».