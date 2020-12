Bonjour.

Aujourd’hui, nous vous proposons une édition spéciale du Briefing, pour revenir sur une année extraordinaire.

Comme l’a écrit Dean Baquet, rédacteur en chef du Times, dans son introduction à notre tour d’horizon de photos de fin d’année: «Certaines années sont si mouvementées qu’elles sont considérées comme cruciales dans l’histoire, des années où les guerres et l’esclavage ont pris fin et de profondes fissures générationnelles ont éclaté dans le monde. open – 1865, 1945 et 1968 parmi eux. L’année 2020 rejoindra certainement cette liste. »