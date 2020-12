Nous couvrons quarantaine pour les dirigeants européens qui a eu des contacts avec le président de la France, l’impact inégal Pollution de l’air en Inde et la façon dont le crise du changement climatique joué en 2020.

Le test positif de Macron résonne chez les dirigeants européens

Après que le président français Emmanuel Macron a été testé positif pour le coronavirus, d’autres dirigeants européens qu’il a récemment rencontrés ont commencé à se mettre en quarantaine.

Le palais de l’Élysée a annoncé la maladie de M. Macron sans fournir de détails sur la gravité de son état. Les Premiers ministres espagnol et portugais, qui ont déjeuné avec lui cette semaine, ont déclaré qu’ils se mettraient eux-mêmes en quarantaine. M. Macron a participé à un sommet de l’Union européenne la semaine dernière.

La contagion potentielle complique les efforts de l’Europe pour surmonter une deuxième vague paralysante de la pandémie.

Comment M. Macron – qui, à 42 ans, n’est pas parmi les plus vulnérables à un grave épisode de Covid-19 – a contracté le virus est un mystère. Il a pris ses dangers au sérieux, contrairement à des dirigeants mondiaux plus cavaliers qui ont été infectés – y compris le président Trump, le président Jair Bolsonaro du Brésil et le Premier ministre Boris Johnson de Grande-Bretagne.