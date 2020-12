Nous couvrons les étapes de l’approbation dans les États-Unis pour le vaccin de Pfizer , une accord de relance historique pour l’UE et les agriculteurs nigérians pris entre Boko Haram et les autorités .

Un panel de la FDA donne le feu vert au vaccin de Pfizer

Le vaccin contre le coronavirus de Pfizer a franchi jeudi une étape cruciale sur la voie de l’approbation aux États-Unis, un groupe d’experts ayant formellement recommandé à la Food and Drug Administration de l’autoriser. À de rares exceptions près, la FDA suit les conseils de ses comités consultatifs.

L’agence accordera probablement une autorisation d’utilisation d’urgence dans quelques jours, donnant la priorité aux travailleurs de la santé et aux résidents des maisons de soins infirmiers pour commencer à recevoir les premiers vaccins au début de la semaine prochaine.

Cette bénédiction formelle pourrait aider le pays à ralentir la propagation du virus alors que les infections et les décès augmentent, atteignant un record de plus de 3000 décès quotidiens mercredi. Plus d’Américains sont morts de Covid-19 mercredi que de morts le 11 septembre ou lors de l’attaque de Pearl Harbor.

Prochaines étapes: Dans les 24 heures suivant l’autorisation du vaccin par la FDA, un premier envoi de 6,4 millions de doses quittera les entrepôts pour vacciner plus de trois millions de personnes à travers le pays.