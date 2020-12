Nous couvrons la course au contrôle des infections en Corée du Sud avec un vaccin dans des mois, s’inquiète d’une autre dévastatrice saison des feux sauvages en Australie et trésors de la cour trouvé alors qu’il était coincé à la maison.

La Corée du Sud fait face à la plus grande vague de tous les temps

Alors que d’autres pays se préparent à déployer des vaccinations, la Corée du Sud est aux prises avec sa plus grande vague d’infections à coronavirus à ce jour.

Le nombre quotidien de nouveaux cas en Corée du Sud était une fois aussi bas que deux par jour. Ce nombre a grimpé à 682 jeudi, les responsables de la santé avertissant qu’il pourrait atteindre des niveaux records dans les prochains jours. Mercredi, 686 nouveaux cas ont été signalés, le nombre quotidien le plus élevé depuis le 29 février.

Et les vaccins n’arriveront qu’en mars, date à laquelle le premier lot de sociétés comme AstraZeneca et Pfizer devrait arriver. Le pays affirme avoir suffisamment sécurisé pour vacciner environ 86% de la population. «Nous devons faire tout ce que nous pouvons, étant donné que c’est notre dernier obstacle» avant les vaccins et les traitements, a déclaré le président Moon Jae-in.

Le contexte: La Corée du Sud a été frappée par quatre vagues d’infections depuis janvier. Mais le dernier est de loin le plus difficile à contrôler, ont déclaré les responsables de la santé. Les vagues précédentes étaient traçables, mais la vague actuelle s’est propagée à travers de petits groupes dans les maisons de retraite, les bars, les usines et d’autres endroits. Un responsable du contrôle des maladies l’a qualifié de «notre plus grande crise de coronavirus de l’histoire» parce qu’elle était «régulière et nationale».