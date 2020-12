Nous couvrons «Nationalisme vaccinal» en Grande-Bretagne et aux États-Unis, un audience de mise en liberté sous caution pour Jimmy Lai à Hong Kong et un ancien Pilote japonais kamikaze récit.

Se battre contre le « nationalisme vaccinal »

Un jour après que la Grande-Bretagne soit devenue le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le coronavirus, les responsables britanniques et américains se sont disputés sur le processus d’approbation des médicaments par le gouvernement, ce qui a conduit les scientifiques à avertir que le débat pourrait saper la foi du public.

En Grande-Bretagne, l’euphorie officielle cédait la place aux choix difficiles de son administration. Environ 800 000 doses du vaccin Pfizer approuvé étaient emballées en Belgique pour être expédiées en Grande-Bretagne, qui prévoit de commencer les vaccinations lundi.

«Le nationalisme des vaccins n’a pas sa place dans Covid ou dans d’autres questions de santé publique d’importance mondiale», a déclaré Jeremy Farrar, conseiller scientifique du gouvernement britannique. «La science a toujours été la stratégie de sortie de cette horrible pandémie – cette science a été mondiale.»

Accès aux vaccins: Les pays avancés et en développement pourraient subir des dommages importants si les pays à faible revenu n’obtiennent pas une part équitable des vaccins contre les coronavirus, selon un nouveau rapport du Eurasia Group, une société de recherche et de conseil politique. Si l’accès aux vaccins est équitable, selon l’analyse, il générerait au moins 466 milliards de dollars de bénéfices économiques d’ici 2025 pour 10 des plus grands pays donateurs du monde.