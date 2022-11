Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

9. Un plateau de fromages à partager est à quelques pas.

Alors que le temps se refroidit et que les rassemblements de famille et d’amis sont poussés à l’intérieur, une collation facile et attrayante à offrir aux invités est une assiette de fromages.

Pour le faire, prenez trois fromages: un dur comme le cheddar, un semi-doux comme le camembert et une option plus fraîche comme le fromage de chèvre. Avec des tranches de baguette grillées et une poignée de pacanes et de raisins, vous aurez un apéritif prêt à manger.

Pour un dessert, pensez à la crème pâtissière à la citrouille ou au caramel ou aux mini tartes à la farine d’avoine et aux canneberges. (Les deux sont de bonnes alternatives aux tartes traditionnelles pour Thanksgiving.)