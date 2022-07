Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

7. Un plan de préservation au parc national de Yosemite suscite un débat sur la manière de gérer les forêts à l’ère du changement climatique.

Avec des saisons de sécheresse et d’incendies incessantes, les experts ont décrit les forêts de l’État comme blessées et extrêmement vulnérables, et ils ont de plus en plus adopté la position selon laquelle pour sauver des arbres, il faut couper des arbres. Un plan visant à éclaircir moins de 1% des forêts de Yosemite est maintenant bloqué devant les tribunaux après qu’un groupe environnemental a fait valoir que le parc n’avait pas correctement examiné les impacts.

Et dans les Caraïbes, un autre type de débat autour du changement climatique s’intensifie. Les nations des Caraïbes sont souvent prises au piège entre le système financier mondial et une catastrophe climatique imminente. La Barbade se bat pour trouver une issue.