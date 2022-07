Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

9. Les fans de Jane Austen aimeraient un mot.

L’adaptation la plus récente de l’œuvre de l’auteur, la version épicée de “Persuasion” de Netflix, a envoyé de nombreux téléspectateurs dans leurs canapés évanouis devant des personnages méconnaissables, un rythme médiocre et des gouttes discordantes d’expressions familières modernes dans un décor du XIXe siècle. Mais le contrecoup a beaucoup à voir avec qui regarde: une foule passionnée et opiniâtre avec des opinions bien arrêtées sur les libertés autorisées, écrit notre journaliste.

Nous avons également parlé au réalisateur Michael Mann de “Ferrari”, son premier film depuis 2015, et de “Heat 2”, son premier roman, dans lequel il explore son thème récurrent : les outsiders avec une détermination brutale à gagner.