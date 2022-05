Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

10. Et enfin, les grands-influenceurs de TikTok réécrivent le script.

D’ici 2030, 70 millions d’Américains auront plus de 65 ans, ce qui signifie qu’il y aura plus de personnes âgées que d’enfants. Mais certaines des personnes âgées d’aujourd’hui prouvent déjà que les dernières années ne doivent pas être une disparition solitaire. Sur les hashtags TikTok comme The Old Gays et maison de retraite, ils accumulent des millions de pages vues, par des abonnés tels que Rihanna, Jessica Alba et Drew Barrymore.

Adi Azran, 27 ans, produit “Retirement House”, qui se déroule à Hollywood et met en vedette des stars de 70 et 80 ans. Il s’est inspiré du TikTok de notre grand-mère philippine, avec 1,4 million de followers. Il l’a montré à un collègue de 25 ans : “Je me disais, ‘Mec – personnes âgées», a déclaré Azran. “Et il eut la vision.”

Passez une nuit vibrante.

Bryan Denton a compilé des photos pour ce briefing.

Votre briefing du soir est affiché à 18 h, heure de l’Est.

Vous voulez rattraper les briefings passés ? Vous pouvez les parcourir ici.

Qu’est ce que tu aimais? Que veux-tu voir ici ? Faites-nous savoir à [email protected].

Voici les mini mots croisés d’aujourd’hui, Abeille d’orthographe et Wordle. Si vous êtes d’humeur à jouer plus, retrouvez tous nos jeux ici.