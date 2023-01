Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

9. Après une saison de grandes fêtes et de gâteries gourmandes, janvier est le moment de se nourrir.

L’une des résolutions les plus courantes que les gens prennent chaque année est d’avoir une alimentation plus saine et plus équilibrée. Nous avons donc rassemblé des recettes pour 13 plats que vous vous sentirez bien à cuisiner.

Parmi les recettes les plus simples, une salade de poulet et de chou que l’on peut relever d’une vinaigrette miso-sésame. La vinaigrette restante peut être conservée au réfrigérateur pendant des semaines et utilisée sur à peu près n’importe quoi.

Regarder vers l’avant, nous avons fait 10 projections sur la direction que pourrait prendre le monde de l’alimentation cette année.