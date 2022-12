Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

5. Même les seniors sautent le dernier booster Covid.

Alors que la pandémie entre dans son troisième hiver et que les hospitalisations et les décès de Covid recommencent à grimper, les experts médicaux craignent qu’il n’y ait pas de plan efficace pour mettre à jour les vaccinations des Américains les plus vulnérables.

Seuls 36% des Américains de 65 ans et plus ont reçu le vaccin Covid mis à jour, connu sous le nom de rappel bivalent, contre 94% du même groupe qui a reçu ses premiers vaccins. Leur immunité décroissante a largement transformé la pandémie d’une menace contre les non vaccinés en une menace contre les personnes âgées, dont beaucoup étaient autrefois bien protégées.

Dans d’autres actualités sur la santé, nous avons demandé à des experts des mesures pour gérer la solitude des vacances.