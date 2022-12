Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

9. Cette chanson des années 1980 que vous reconnaissez ? Il est sorti cette année.

Pour les fans de longue date de Beyoncé, le nouveau single “Booty” de Saucy Santana peut sembler familier : il utilise un arrangement de cuivres et un style similaire à celui du hit de 2003 de la superstar “Crazy in Love”.

Tout au long de 2022, un pari similaire a été déployé encore et encore – par des chanteurs pop et des rappeurs, des stars établies et des débutants exploitant le pouvoir de la familiarité. Beaucoup des chansons les plus accrocheuses de cette année étaient aussi les chansons les plus accrocheuses de 2007, ou 1998, ou 1987. La tactique, bien qu’esthétiquement paresseuse et un peu sournoise, peut aider les artistes à solidifier leur position en s’alignant sur des tubes bien connus.