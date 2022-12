Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

1. La Chine a assoupli ses restrictions « zéro Covid » dans une victoire pour les manifestants.

Dans un tournant remarquable – après trois ans au cours desquels le dirigeant chinois, Xi Jinping, a misé sa légitimité sur une «guerre populaire» contre le coronavirus – le gouvernement a annoncé un large recul des restrictions de Covid.

Les changements – qui ont largement supprimé les règles pour les tests de masse, limité la portée des verrouillages et des hospitalisations et supprimé les hospitalisations obligatoires et les quarantaines de masse – semblent être une retraite tactique pour sauver la face après les manifestations de rue de masse fin novembre. On s’attend maintenant à ce que la Chine soit confrontée à une vague d’infections et de décès alors que les blocages se lèvent, que les écoles rouvrent et que les gens tentent de reprendre une vie normale.