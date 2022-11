Votre briefing du mercredi soir – The New York Times

5. Les attentats à la bombe à Jérusalem ont tué un adolescent et en ont blessé au moins 18 autres.

Les explosions du matin, qui, selon la police israélienne, étaient les premières attaques à la bombe contre des civils en Israël depuis plus de six ans, ont été causées par des engins explosifs placés à deux arrêts de bus. L’une des explosions a tué Aryeh Schupak, un étudiant de yeshiva de 15 ans.

Les attaques ont eu lieu alors qu’Israël et la Cisjordanie occupée ont connu leur vague de violence la plus meurtrière depuis 2015. Dans la nuit, un adolescent palestinien a été tué lors d’un échange de tirs entre des soldats israéliens et des militants palestiniens, et cette semaine, des hommes armés palestiniens ont enlevé un adolescent israélien dont la famille a insisté pour qu’il était vivant à l’époque et est décédé plus tard.

Dans d’autres nouvelles internationales, Les forces de sécurité iraniennes utilisent des ambulances pour infiltrer les manifestations et détenir des personnes.

Aussi, des milliers d’Indonésiens ont mis de côté leurs moyens de subsistance et se sont précipités pour aider à secourir les personnes toujours portées disparues après le tremblement de terre meurtrier de lundi.