Votre briefing du mercredi : les hôpitaux débordés de Chine

Le prochain chapitre de Kendrick Lamar

Il est l’un des plus grands rappeurs de sa génération : en plus d’avoir obtenu une myriade de Grammys, Kendrick Lamar est le premier artiste hors jazz et musique classique à remporter le prix Pulitzer. Maintenant à 35 ans, Kendrick a commencé à se pousser sur un terrain inattendu.

Notamment, il s’ouvre. “M. Morale & The Big Steppers », l’album qu’il a sorti au printemps dernier, est plus personnel et profondément émotionnel que son travail précédent.

Kendrick a choqué le monde du rap lorsqu’il a quitté Top Dawg Entertainment, le label qui a découvert et nourri son talent. Il a créé sa propre entreprise, pgLang, avec son collaborateur de longue date, Dave Free.

«Chacun a son propre parcours. J’ai juste eu la chance d’avoir un groupe de gars autour de moi qui m’ont donné le courage de me nourrir des arts », a déclaré Kendrick.