Le contexte: Les responsables de la santé du monde entier se sont tournés vers l’essai américain du vaccin, le plus grand du genre, comme un guide crucial pour leurs propres déploiements: il fournirait plus de données sur les personnes âgées, qui n’avaient pas été aussi bien représentées dans les essais précédents, et une lecture plus précise de l’efficacité globale du vaccin.

La société a défendu ses allégations d’efficacité de 79% pour son vaccin et a déclaré qu’elle publierait des résultats d’essais plus à jour dans les 48 heures. Les régulateurs mondiaux l’ont jugé sûr et efficace. Mais cette mauvaise communication a contribué à des frictions alors que la société se prépare à demander l’approbation des régulateurs américains des médicaments et à renforcer la confiance autour de son déploiement européen.

