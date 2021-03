Votre briefing du mercredi

Nous couvrons la réaction contre passeports vaccinaux , sanctions imposées par l’administration Biden sur la Russie et surf d’hiver .

Les risques éthiques et pratiques des passeports vaccinaux

Les passeports de vaccins – une voie rapide pour les personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus pour reprendre leurs activités normales – gagnent du terrain en tant que moyen de redémarrer les économies.

Israël a déjà déployé un «badge vert», tandis que plusieurs pays européens envisagent de faire de même. Le président Biden a demandé aux agences fédérales d’explorer des options, tandis que certaines compagnies aériennes et industries et destinations dépendant du tourisme s’attendent à en avoir besoin.

La proposition a provoqué une réaction brutale parmi ceux qui affirment que les passeports vaccinaux aggraveront les écarts de richesse et la discrimination, accordant encore plus d’avantages aux quelques privilégiés. Les vaccins sont déjà envoyés massivement aux pays riches et aux groupes raciaux privilégiés en leur sein.

Citation: «Si les vaccins deviennent un passeport pour faire des choses différentes, nous allons voir les communautés qui ont déjà été les plus durement touchées par Covid être laissées pour compte», a déclaré un expert en santé publique.