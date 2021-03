Votre briefing du mercredi

Nous couvrons le débat autour de privilèges pour les personnes vaccinées , le premières sanctions imposées par l’administration Biden sur la Russie et surf d’hiver .

Les passeports de vaccins suscitent l’intérêt et les inquiétudes

Israël est devenu le premier pays à déployer un «laissez-passer vert», permettant aux personnes vaccinées contre Covid-19 de reprendre leurs activités normales. Plusieurs pays européens envisagent de faire de même. Thaïlande mardi commandé une étude sur la délivrance de certificats aux voyageurs vaccinés pour stimuler le tourisme.

L’idée gagne du terrain comme moyen de redémarrer les économies. Mais la proposition provoque également une réaction brutale parmi ceux qui disent que les passeports vaccinaux aggraveront les écarts de richesse et la discrimination. Les vaccins sont déjà plus accessibles aux communautés riches et blanches.

Certaines versions des documents peuvent permettre aux titulaires de voyager à l’étranger. D’autres autoriseraient l’entrée dans des espaces réservés aux vaccinés comme les gymnases, les salles de concert et les restaurants.

Le contexte: Certains pays exigent déjà une preuve de vaccination contre d’autres virus – par exemple, la fièvre jaune – pour entrer. Il en va de même pour les écoles et les garderies de nombreux États américains. Mais il y a peu de précédents pour les restrictions à l’échelle de la société.